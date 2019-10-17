Анастасия Бондаренко выступила на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила с 3 докладами на Пленарном заседании в Государственной думе РФ.

В своем докладе Анастасия Бондаренко представила проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года».

Замглавы энергетического ведомства отметила, что Протоколом предусматривается отмена временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из России в Республику Южная Осетия, за исключением газа природного. При этом, по ее словам, Протокол временно применяется с 6 июня с целью обеспечения незамедлительной организации поставок в 2019 году нефтепродуктов без применения временного периодического таможенного декларирования.

«Законопроект о внесении на ратификацию Протокола не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных договоров, участником которых является Российская Федерация», - добавила она.

Кроме этого, Анастасия Бондаренко выступила с докладом о проекте федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 г.».

«Протокол предусматривает возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Республики Таджикистан, а также закрепляет обязанность таджикистанской стороны представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год», - рассказала она.

Также Замминистра отметила, что в документе установлено, что декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

Докладывая о законопроекте «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года», Анастасия Бондаренко отметила, что документом предусматривается возможность беспошлинной поставки битума нефтяного, а также уточнение индикативных балансов и протокола по битуму нефтяному по объемам.

«В Протоколе отражено положение о том, что временное периодическое таможенное декларирование применяется в 2019 – 2024 годах при вывозе из Российской Федерации в Киргизскую Республику нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами», - добавила она.

Таджикистанская и киргизская стороны уже уведомили со своей стороны МИД России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протоколов в силу.