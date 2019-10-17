 
Подписаться на новости
Законотворчество (постановления)

Минтранс попросил ускорить согласование освещения автотрасс

Минтранс попросил ускорить согласование освещения автотрасс

17 октября 2019, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Отрасль: Транспорт 

Обсудить на форуме

218 просмотров

Минтранс попросил Минэнерго упростить согласование работ по освещению аварийноопасных участков федеральных трасс и ускорить проектирование линий электропередач вдоль таких дорог. Об этом на выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге рассказал замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает пресс-служба "Автодора".

Сейчас согласование освещения занимает больше четырех месяцев. В Минтрансе считают, что это плохо сказывается на аварийности.

По данным "Автодора", на данный момент освещено свыше 1976 км управляемых компанией трасс. Предстоит провести освещение еще 218 километров. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", также она отвечает за строительство новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

Ранее вопрос освещения улиц и дорог назвали одним из основных факторов для снижения смертности в ДТП. Об этом также на выставке "Дорога-2019" заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. По его словам, добиться минимизации смертности на дорогах ведомство рассчитывает также за счет разделения встречных транспортных потоков, создания тротуаров в аварийных местах и освещения дорог.

Interfax

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Минпромторг России начинает прием заявок для получения спецквоты на импорт горячекатаного проката
Приказ Минэнерго России от 30.09.2019 № 1048
Минэкономики отклонило проект об обязательной сертификации оптических кабелей
Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно