Минтранс попросил ускорить согласование освещения автотрасс

Минтранс попросил Минэнерго упростить согласование работ по освещению аварийноопасных участков федеральных трасс и ускорить проектирование линий электропередач вдоль таких дорог. Об этом на выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге рассказал замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает пресс-служба "Автодора".

Сейчас согласование освещения занимает больше четырех месяцев. В Минтрансе считают, что это плохо сказывается на аварийности.

По данным "Автодора", на данный момент освещено свыше 1976 км управляемых компанией трасс. Предстоит провести освещение еще 218 километров. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", также она отвечает за строительство новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

Ранее вопрос освещения улиц и дорог назвали одним из основных факторов для снижения смертности в ДТП. Об этом также на выставке "Дорога-2019" заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. По его словам, добиться минимизации смертности на дорогах ведомство рассчитывает также за счет разделения встречных транспортных потоков, создания тротуаров в аварийных местах и освещения дорог.

Interfax