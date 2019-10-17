Нефтеюганский филиал "Россети Тюмень" помог восстановить надежную схему энергоснабжения аэропорта Ханты-Мансийска

Бригада филиала «Нефтеюганские электрические сети» компании «Россети Тюмень» оперативно оказала помощь персоналу АО «Юграавиа» в восстановлении надежной схемы электроснабжения международного аэропорта федерального значения города Ханты-Мансийска, ослабленной в результате несанкционированных дорожных работ.

15 октября в 22:15 оперативный персонал ОВБ Ханты-Мансийского района электрических сетей нефтеюганского филиала компании «Россети Тюмень» по системе телемеханики зафиксировал аварийное отключение линии электропередачи потребителя. Технологическое нарушение было вызвано обрывом провода на ВЛ 10 кВ «ОАО-2» в результате несанкционированных дорожных работ. Это ослабило схему энергоснабжения воздушной гавани окружной столицы, города Ханты-Мансийска, в ночное время суток.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и дежурный караул 7 отряда Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре. К счастью, в нештатной ситуации никто не пострадал. Провод, упавший на землю, вызвал незначительное возгорание опавшей листвы, оперативно устранённое пожарным расчетом.

Для скорейшего восстановления надежной схемы энергоснабжения аэропорта руководство АО «Юграавиа» обратилось за содействием в Нефтеюганские электрические сети. После отключения энергооборудования и допуска к работам бригада Ханты-Мансийского РЭС в составе шести человек отремонтировала провод и заменила два изолятора. Уже в 02:19 16 октября линия электропередачи была включена в работу.