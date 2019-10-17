Подводную ВОЛС в Арктике начнут прокладывать в 2021г

Строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио начнется в 2021 году, сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса ПАО "Мегафон" Александр Соболев.

"Мы предполагаем, что весь следующий год мы потратим на подготовительные и исследовательские работы. 2021-2022 год, как минимум, мы будем непосредственно заниматься строительством", - сказал Соболев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, у проекта есть риски. Для его строительства необходимо согласование с 50 различными ведомствами.

"На сегодняшний момент у нас есть согласованная структура предприятия с иностранными коллегами. Мы ведем переговоры с десятками потенциальных потребителей и сейчас договариваемся о возможных контрактах", - отметил Соболев.

При этом он подчеркнул, что в одиночку профинансировать этот проект, который оценивается в $0,8-1,2 млрд, практически невозможно.

"Безусловно, мы ищем финансовых инвесторов и партнеров, которые нам позволят реализовать этот проект. Чтобы реализовать этот проект мы также просим поддержки со стороны органов власти", - добавил представитель компании.

По мнению "Мегафона", этот проект достоин включения в государственный перечень стратегических проектов, а также включения его в обновляемую стратегию развития Арктики.

"Сейчас мы думаем, какие регионы получат в первую очередь привилегии. На сегодня мы видим несколько таких регионов, включая Чукотку. Сейчас строится континентальная ВОЛС, мы можем существенно дешевле построить такую со стороны Арктики. Сейчас это обсуждается в ведомствах", - добавил Соболев.

Как сообщалось, "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy создали консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио. Протяженность ВОЛС составит 10 тыс. км.

Роль "Мегафона" в проекте строительства ВОЛС будет заключаться в помощи с оформлением разрешительной документации на территории РФ. Также оператор удовлетворит и собственные интересы: получит доступ к линии связи как к резервной.

Сейчас в составе международных магистральных сетей нет подводной оптоволоконной линии связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Проект возглавит Cinia Oy, партнерами стали японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy ранее уже проложила подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1,2 тыс. км между Германией и Финляндией. "Мегафон" тоже имеет обширный опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.

Interfax