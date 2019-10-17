Потенциал ГАЭС в мире существенно выше, чем считалось раньше

Австралийские учёные выявили сотни тысяч участков на Земле, пригодных для размещения гидроаккумулирующих электростанций.

Учёные Австралийского национального университета (Аustralian national university) определили 530 000 мест по всему миру, которые могли бы стать подходящими площадками для размещения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) суммарной ёмкостью 22 млн. ГВт*ч.

«Существует мнение, что во всем мире существует ограниченное количество мест для ГАЭС, но мы нашли сотни тысяч», — отмечают исследователи.

Примечательно, что речь идёт не о естественных водоёмах, а о так называемых проектах с замкнутым контуром, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Методология исследования опубликована в научном журнале Applied Energy. Географическая информационная система позволила группе разработать картографический инструмент, который, как утверждается, выделяет идеальные участки для развертывания ГАЭС, требующие наименьшие объёмы земляных работ.

Информация о каждом идентифицированном участке включает данные о верхнем и нижнем резервуаре плюс гипотетическом туннельном маршруте между резервуарами, широте, долготе, высоте над уровнем моря, минимальной разнице высот, уклоне, объеме воды, площади акватории, объеме породы, потенциале накопления энергии, приблизительных относительных затратах и пр.

Авторы отмечают, что лишь небольшая часть из 530 000 потенциальных площадок, которые были определены, потребуется для глобальной энергетической системы, основанной на 100% возобновляемой энергии. «Мы определили так много потенциальных участков, что потребуется гораздо меньше, менее 1% лучших площадок».

Все выявленные участки находятся за пределами национальных парков и городских районов, и каждый из них имеет потенциал хранения энергии в диапазоне от двух до 150 ГВт*ч.

«ГАЭС обеспечивают 97 процентов накопления энергии во всем мире, имеют типичный срок службы 50 лет и являются самой дешевой крупномасштабной технологией накопления энергии», — отмечают авторы.

Карты с указанием местоположения потенциальных участков находятся по адресу.