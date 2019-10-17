"Россети Центр" - управляющая организация "Россети Центр и Приволжье" реализует в Удмуртии пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» в рамках Концепции цифровой трансформации приступила к реализации пилотного проекта по информированию потребителей о реализуемых компанией в электросетевом комплексе мероприятиях с помощью виртуального диспетчера. Разработчиком технологии является компания АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»). Проект реализуется в столице Удмуртской Республике Ижевске.

На первом этапе виртуальный диспетчер, получивший рабочее название «Снежана», информирует предприятия и управляющие компании ЖКХ, а также крупных потребителей республиканского центра о плановых отключениях в электрических сетях.

Получив из системы список абонентов и данные, которые необходимо озвучить, «Снежана» самостоятельно формирует голосовое сообщение и начинает обзвон. Подтвердив готовность собеседника принять информацию, виртуальный информатор зачитывает сообщение, после чего запрашивает контактные данные собеседника для формируемого в автоматическом режиме отчета.

Завершить реализацию «пилота» в «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» планируют до конца 2019 года, после чего проект будет масштабирован на все регионы деятельности компаний (работают в 20 субъектах РФ). При этом, в дальнейшем функционал «Снежаны» может быть расширен.

«Удмуртская Республика для нас один из опорных регионов в области цифровой трансформации. В сентябре мы открыли в Ижевске первый в периметре компании «Россети» цифровой городской диспетчерский пункт, кроме того, здесь будут реализованы одни из первых проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС». Проект виртуального диспетчера также стоящий в этом ряду, выводит на качественно новый уровень наше взаимодействие с потребителями. Первые его эффекты ощутимы уже сегодня: автоматизация процесса информирования позволила разгрузить сотрудников блока взаимодействия с клиентами для того, чтобы сосредоточиться на решении других важных задач», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«С каждым годом роботизированные голосовые коммуникации становятся всё более популярными и доступными, - комментирует Генеральный директор ООО «АБК» Дмитрий Теплицкий. Мы развиваем технологию «робот-оператор» уже с 2016 и успешно применяем в своём контакт-центре. Накопленный опыт позволяет нам легко адаптировать разработку под любые потребности наших клиентов. В основе робота лежат сложные математические алгоритмы, системы распознавания и синтеза речи. Робот способен вести коммуникацию на протяжении 250 000 минут в сутки без выходных и перерывов на обед. Технология помогает оптимизировать процессы внутри компании, повысить качество услуг и направлена на конечного потребителя».