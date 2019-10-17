Создание уральского центра по ремонту "Ласточек" в Перми требует 2 млрд рублей инвестиций

Необходимый объем инвестиций для реконструкции моторвагонного депо в Перми и создания на его базе уральского центра по ремонту скоростных электропоездов "Ласточка", по предварительным данным, составляет около 2 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам замначальника Свердловской железной дороги по Пермскому краю Артем Панов на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Пресс-служба краевого правительства 15 октября сообщила, что РЖД планируют разместить в моторвагонном депо в Перми уральский центр по ремонту "Ласточек".

"Предварительный объем [инвестиций] - порядка 2 млрд рублей для того, чтобы реконструировать депо. <…> Срок реконструкции: ожидание - 2022-2023 годы", - сказал Панов.

Он пояснил, что сейчас "Ласточки" уже обслуживаются в депо, однако там проводятся только "малые виды ремонта", которые фактически представляют собой осмотр. По его словам, после реконструкции депо будет обслуживать не только Пермский край, но и ближайшие регионы - всего около 80 поездов.

Он отметил, что непосредственно ремонтировать в депо планируется около двух поездов в месяц. "Мы будем выполнять глубокие виды ремонта. <…> И [для этого] будет глубокая модернизация самого депо со строительством дополнительных цехов", - пояснил он, добавив, что подвижной состав "Ласточек" необходимо обслуживать современным способом.

Реконструкция депо даст возможность ремонтировать инновационные поезда, обеспечит работой более 400 сотрудников, на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа. Для модернизации депо будет закуплено современное ремонтное оборудование, станки. Концепция развития депо предполагает сохранение действующего здания и изменение его внутренней планировки, в планах переоборудовать ремонтную канаву, перенести колесный цех и незначительно удлинить ремонтный цех "Ласточек".

О форуме

Юбилейный пятый Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. ПИПФ проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.