Строительство новой установки меламина позволит создать в Губахе 60 рабочих мест

Сегодня, 17 октября, в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялось подписание трёхстороннего дополнительного соглашения между Правительством Пермского края, администрацией Губахи и ПАО «Метафракс». Свои подписи в документе поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Губахи Николай Лазейкин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Ранее краевые власти приняли решение поддержать предприятие в расширении инвестиционного проекта по строительству комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина. Инвестпроект предполагает строительство второй установки меламина на производственной площадке предприятия, что увеличивает инвестиции по проекту на 19,7 млрд рублей.

Установка будет интегрирована в строящийся сейчас в Губахе комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) и позволит повысить выпуск меламина на промышленной площадке предприятия на 40 тыс. тонн в год, а также создать дополнительно 59 квалифицированных рабочих мест.

Кроме того, в дополнительном соглашении фиксируется готовность Пермского края предоставить «Метафраксу» налоговые льготы и готовность «Метафракса» осуществить заявленные по проекту инвестиции в объёме 77,9 млрд рублей и реализовать необходимые мероприятия, направленные на создание и освоение имущественного комплекса, предназначенного для производства продукции с общим объёмом выручки в 17,5 млрд рублей, за период действия специнвестконтракта с 2020 по 2027 год.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, компания приняла решение стать одним из крупнейших производителей меламина в Европе. Минимум 50% суммарной выработки будет направляться на внутреннее потребление группы компаний «Метафракс»:

«По нашим оценкам, объём российского рынка сегодня составляет около 50 тыс. тонн в год. Но мы видим высокий потенциал роста. Половину производимого меламина мы предполагаем реализовывать на рынке. Соотношение экспорта и внутренних продаж будет зависеть от текущей рыночной конъюнктуры. После введения “Метафраксом” второй установки российские компании смогут в полном объёме обеспечить потребности внутреннего рынка».

Напомним, трёхсторонний специнвестконтракт о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина заключён между ПАО «Метафракс», Пермским краем и администрацией города Губахи в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчёркивал значимость для экономики края крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства комплекса АКМ.

«Этим проектом закрепляется развитие Губахи: комплекс формирует мощный вектор развития, здесь создаются новые рабочие места. Мы понимаем, что АКМ станет местом работы для людей, которые живут и в Губахе, и в Кизеле, и в Гремячинске. Также мы рассчитываем, что сюда приедет работать молодёжь. Новый комплекс — это ещё и развитие химической специализации региона», – отмечал глава Прикамья.

Напомним, в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума между Пермским краем и «Метафраксом» состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) о реализации проекта по строительству в Губахе промышленных установок по производству формалина и параформальдегида. Около половины продукции нового производства будет отправляться за границу, что позволит повысить объём экспорта. К слову, к 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта в Прикамье до 7695 млн долларов.

Пермский инженерно-промышленный форум проходит в Перми 17 и 18 октября. Завтра в рамках форума состоится пленарное заседание, участие в котором примет полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

permkrai.ru