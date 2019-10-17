 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

В Измайлове реконструируют корпуса и общежития университета физкультуры

В Измайлове реконструируют корпуса и общежития университета физкультуры

17 октября 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

191 просмотр

Несколько зданий Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, расположенных в районе Измайлово, будут капитально отремонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Ремонтные работы пройдут в помещениях главного учебного и аудиторного корпусов, в общежитиях, в легкоатлетическом манеже, в бассейне и на теннисных кортах. Кроме этого, в университете и на прилегающей территории полностью заменят трубы, а также магистральные и силовые электрические кабели. Около корпусов вуза благоустроят территорию.

Напомним, университет был основан 29 мая 1918 года. С конца 1960-х корпуса университета располагаются на Сиреневом бульваре.

izmaylowo.mos.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Подводную ВОЛС в Арктике начнут прокладывать в 2021г
Минэнерго увеличило сметную стоимость проекта ЛЭП на Чукотке до 20,6 млрд рублей
Строительство новой установки меламина позволит создать в Губахе 60 рабочих мест
Создание уральского центра по ремонту
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно