В Измайлове реконструируют корпуса и общежития университета физкультуры

Несколько зданий Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, расположенных в районе Измайлово, будут капитально отремонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Ремонтные работы пройдут в помещениях главного учебного и аудиторного корпусов, в общежитиях, в легкоатлетическом манеже, в бассейне и на теннисных кортах. Кроме этого, в университете и на прилегающей территории полностью заменят трубы, а также магистральные и силовые электрические кабели. Около корпусов вуза благоустроят территорию.

Напомним, университет был основан 29 мая 1918 года. С конца 1960-х корпуса университета располагаются на Сиреневом бульваре.

izmaylowo.mos.ru