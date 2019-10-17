В этом году в Костроме построят более 12 километров сетей уличного освещения

Общая протяженность построенных и планируемых к строительству сетей освещения в Костроме в этом году составит 12,5 километра. Об этом сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день уже завершены работы по строительству сетей на двух участках улицы 7-я Рабочая, а также на участке улицы Красная байдарка. Заключены муниципальные контракты на строительство сетей на участках улиц 1 Мая, Лесной, Бульварной, Ленина, Зелёной, Строительной, а также на автодороге Кострома – Нерехта от улицы Магистральной до железнодорожного переезда в районе посёлка Каримово.

Следующим этапом станет строительство сетей на Васильевском шоссе и по улице Красная байдарка. В настоящее время размещены извещения о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов. Разрабатывается также проектно-сметная документация на строительство сетей уличного освещения по улице Милевского. Реализация этого проекта также планируется в текущем году.

gradkostroma.ru