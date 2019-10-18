Брянское правительство подписало инвестсоглашения на 17 млрд рублей

Правительство Брянской области в ходе VIII Славянского форума, который проходит сегодня, 18 октября, в Брянске подписало 11 инвестиционных соглашений на общую сумму около 17 млрд рублей. Новые предприятия, а значит, и новые рабочие места, появятся в нескольких районах области.

Так, в Брасовском районе построят животноводческий комплекс на 2600 голов. Сумма контракта 3,5 млрд рублей. Две свинофермы законченного производственного цикла на 2240 свиноматок каждая появятся в Навлинском и Дятьковском районах области. Сумма инвестиций – 2,6 млрд рублей. Агрохолдинг «Мираторг» разместит два свиноводческих комплекса на 6400 свиноматок в Севском и Суземском районах. ООО «Дружба» построит свинокомплекс на 3000 продуктивных свиноматок в Жуковском районе.

Также был подписан и ряд других значимых для Брянской области инвестпроектов. В частности, это строительство энергоцентра второй очереди электрической мощности 12,2 МВт. В регионе начнется серийное производство стеклопластиковой ленты для изоляции магистральных газовых и нефтепроводов. Подписаны соглашения и по другим направлениям.

riastrela.ru