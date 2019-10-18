Кирилл Юткин проинспектировал готовность подстанции "Индустриальная" к вводу в работу

Генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин посетил подстанцию 110 кВ «Индустриальная» и проинспектировал ее готовность к вводу в эксплуатацию. Строительство энергообъекта завершено, его запуск в работу запланирован на конец октября.

Подстанция является стратегически важным объектом. Она способствует социально-экономическому развитию Калининградской области, повышению инвестиционной привлекательности территории. На «Индустриальной» установлено оборудование российского производства. Энергообъект позволяет обеспечить мощностью 80 МВА восточную часть региона, резидентов индустриального парка «Черняховск», для технологического присоединения которого «Россети Янтарь» построили 3 распределительных пункта, проложили кабельную линию протяжённостью почти три километра.

«Строительство подстанции осуществлено в рамках исполнения концепции «Цифровая трансформация 2030». По своим техническим характеристикам энергообъект уникален. При его возведении использовались современные технологии, благодаря которым «Индустриальной» можно управлять дистанционно», - прокомментировал Кирилл Юткин.

С помощью установленного программного обеспечения диспетчер в режиме реального времени может получать информацию о работе подстанции и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и другие показатели. Организация новых каналов связи позволяет удаленно управлять оборудованием энергообъекта, что существенно снижает затраты на оперативное обслуживание и сокращает время перерыва электроснабжения потребителей при технологических нарушениях.



Для присоединения подстанции «Индустриальная» к действующей энергосистеме «Россети Янтарь» построили воздушную линию электропередачи 110 киловольт протяженностью более трех километров.