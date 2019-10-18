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Инвестиции (проекты)

Порядка 1 млрд руб. вложат в создание индустриального парка в Черноголовке

Индустриальный парк создадут в Черноголовке на площади 15 гектаров, инвестиции составят порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"На территории наукограда Черноголовка создается частный индустриальный парк. (...) Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и объектов для резидентов парка составит порядка 1 млрд рублей и будет создано более 1000 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Вадима Хромова.

Парк расположится на площади около 15 гектар. Уже зарегистрирована управляющая компания, ведутся переговоры с потенциальными резидентами площадки.

По словам Хромова, первый объект парка площадью 3500 квадратных метров будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

На территории парка будут размещаться предприятия по производству полиграфической продукции, энергосберегающих ламп, а также наукоемкое высокотехнологичное производство средств и систем автоматизации для различных отраслей.

Interfax

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