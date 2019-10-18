 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Тюменская область объявила конкурс на строительство участка автодороги на Ямале за 7,8 млрд рублей

Тюменская область объявила конкурс на строительство участка автодороги на Ямале за 7,8 млрд рублей

18 октября 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

196 просмотров

Управление госзакупок Тюменской области объявило аукцион на строительство участка автомобильной дороги в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) протяженностью около 9 км, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млрд 770,972 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Тюменской области.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 ноября, торги назначены также на 6 ноября.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит до 30 сентября 2022 года выполнить работы по строительству участка автодороги "Восточная магистраль", путепровода через реку Седэяха и многоуровневой транспортной развязки на пересечении железной дороги Тюмень - Сургут - Новый Уренгой.

Потребуется также переустройство инженерных коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, связи, воздушных и кабельных линий электропередач.

Interfax

Фото © РИА Новости. Алексей Мальгавко

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Брянское правительство подписало инвестсоглашения на 17 млрд рублей
Власти готовы выделить 1,2 миллиарда рублей на строительство дороги к терминалу в Пионерском
Заливка фундамента первой ветроустановки дала торжественный старт строительству второго ветропарка Росатома -
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно