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Инвестиции (проекты)

Власти готовы выделить 1,2 миллиарда рублей на строительство дороги к терминалу в Пионерском

Власти готовы выделить 1,2 миллиарда рублей на строительство дороги к терминалу в Пионерском

18 октября 2019, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 

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Власти объявили аукцион на строительство дороги к терминалу в Пионерском. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 1,2 миллиарда рублей. Трасса пройдёт от посёлка Зори до границ муниципального образования. Средства выделят из областного бюджета.

Подрядчик должен закончить работы до 20 мая 2020 года. Победителю аукциона предстоит обустроить земельное полотно, установить освещение, проложить необходимые коммуникации и заасфальтировать проезжую часть.

Изначально власти при строительстве подъезда к терминалу в Пионерском планировали пройти по существующим магистралям — реконструировать улицы Шаманова и Вокзальную, построить участок параллельно Дачной и выйти на Рабочую. Однако в таком случае транспорт пришлось бы пустить через парк Пионерского, что означало бы вырубку десятков многолетних грабов. После протестов местных жителей правительству пришлось переделать проект.

Теперь дорога начинается на Портовой, следует по Рабочей до магазина «Алые паруса» и сворачивает к городскому кладбищу. Параллельно ему магистраль пойдёт за границы городского округа в сторону посёлка Зори, и, огибая его, выходит на трассу на подъезд к Светлогорску и Приморское кольцо.

В конце 2017 года «Росморпорт» заключил контракт на строительство морского терминала в Пионерском с ООО «Больверк» из Самарской области. Компания получила подряд стоимостью 7,31 млрд рублей. Ещё 850 миллионов подрядчик должен вложить в здание морского вокзала с необходимой для прохождения пограничного и таможенного контролей инфраструктурой.

kgd.ru

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