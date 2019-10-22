Аварийность в сетях Улан-Удэ снизилась на 30% благодаря консолидации энергосетевого хозяйства с Россети Сибирь

Руководство энергохолдинга «Россети Сибирь» оценило эффекты от объединения энергосистемы города Улан-Удэ со своими сетями. Среди основных – не только снижение аварийности и времени перерывов на восстановительные работы, но и снижение потерь в передаче электроэнергии.

По итогам девяти месяцев с момента объединения двух энергосистем Бурятии – городской и региональной – энергетики Россети Сибирь отмечают положительные практические эффекты. После объединения была проведена большая работа по восстановлению и укреплению городских сетей в Улан-Удэ, что привело к снижению аварийных отключений почти на 30 % (с 384 до 269). При этом снизилось и среднее время на восстановление энергоснабжения – если за девять месяцев 2018 года на это требовалось в среднем 2 часа 11 минут, то теперь восстановление в среднем происходит за 1 час 20 минут.

Важным показателем для уровня развития сетевого хозяйства является объем потерь. Потери электроэнергии в сетях Улан-Удэ в 2018 году превышали 20 %, (это порядка 350 млн рублей). Благодаря совместной работе энергетиков за девять месяцев 2019 года удалось снизить потери на 22 %, что дало экономию более 104 млн рублей. Таким образом, сейчас показатель потерь достиг уровня 16%. По филиалу Россети Сибирь в Бурятии – 7 %, к этому показателю должны прийти и сети города в ближайшее время.

«С декабря прошлого года проведена большая работа по приведению городских сетей в порядок. Россети Сибирь – это надежная компания федерального уровня, где действуют высокие внутренние стандарты, требующие ответственного отношения к электросетевому имуществу. Мы уже начали «подтягивать» показатели состояния городских сетей к среднему уровню по филиалу. Для этого есть и серьезная технологическая база, и необходимые средства для модернизации. Результат от наведения порядка уже заметен. Одно из преимуществ консолидации – власть в лице главы республики Алексея Цыденова и мэра города Улан Удэ Игоря Шутенкова знает, кто отвечает за качественное энергоснабжение. Взаимодействие с одним ответственным дает руководству Бурятии полное представление о том, что происходит в электросетевом комплексе, а потребителям – ясность, к кому обращаться в случае необходимости», – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Для дальнейшего улучшения ситуации в столице республики в ближайшие три года планируется установить порядка 29 тысяч приборов учета. Также в 2020 году на ремонт электросетевых объектов города будет направлено более 60,5 млн. рублей.

Специалисты филиала Россети Сибирь в Бурятии провели большую работу по заключению договоров энергоснабжения с потребителями, которые ранее считались «бездоговорниками». У многих не хватало документов, подтверждающих право собственности на землю или строения. Для них процедура оформления была максимально упрощена. В результате заключено 1920 договоров из числа 2245 граждан, ранее осуществлявших потребление на бездоговорной основе. Сейчас эти люди пользуется электроэнергией на законных основаниях, что также сыграло роль при снижении потерь в сетях.

Улучшились и другие показатели. Поступило 1226 заявок на осуществление технологического присоединения, из них 997 новых объектов на 32 МВт. С начала года населению и предприятиям Улан-Удэ в общей сложности оказано услуг по эксплуатации, техническому и оперативному обслуживанию, ремонту электрических сетей потребителей, осуществлении технологического присоединения «под ключ» на сумму, приближающуюся к пяти миллионам рублей. Построены сети для электроснабжения шести детских садов и двух школ города.

«Решение о передаче электросетевого хозяйства в аренду компании «Россети Сибирь» в Бурятии, принятое в конце 2018 года, было верным. Об этом говорят достигнутые за девять месяцев результаты. В первую очередь администрацию города волнует надежное и качественное электроснабжение его жителей. Благодаря своевременным шагам, удалось предотвратить банкротство одного из важнейших предприятий города – «Улан-Удэ Энерго» и минимизировать ущерб. Ведь в случае банкротства компании все расходы ложатся нагрузкой на тариф. Сейчас этого удалось избежать, потребители не ощутили никаких негативных последствий. Филиал Россети Сибирь в Бурятии («Бурятэнерго») работает на территории республики более 60 лет и зарекомендовал себя как надежный партнер. Мы рассчитываем на дальнейшее улучшения в электросетевом комплексе города Улан-Удэ», – отметил начальник отдела коммунального комплекса, комитета городского хозяйства администрации города Улан-Удэ Андрей Дроздов.

Напомним, 28 декабря 2018 года был подписан договор о переходе электросетевого комплекса столицы Республики Бурятия города Улан-Удэ под юрисдикцию филиала Россети Сибирь в Бурятии. Договор аренды подписан сроком на семь лет с правом последующего выкупа. Это решение стало следствием роста задолженности АО «Улан-Удэ Энерго», которая превысила 2 млрд рублей и угрозы банкротства предприятия, обеспечивавшего электроэнергией 429 тысяч уланудэнцев.