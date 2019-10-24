Новый кабель Digital Electricity™ от компании Belden передаёт высокие уровни мощности на большие расстояния

Компания Belden Inc. (г. Сент-Луис, штат Миссури, США), признанный лидер создания решений для передачи сигнала в критически важных областях, сообщает о выпуске на рынок новых кабелей под маркой Digital Electricity™, которые были разработаны совместно с компанией VoltServer, создателем инновационной и защищённой патентом технологии Digital Electricity.

Новые кабели выпускаются в различном исполнении: предлагаются конструкции с медными жилами и гибридные конструкции с медными жилами и волоконно-оптическими элементами для передачи электроэнергии и данных на большие расстояния по одному кабелю. Разработанные специально для использования технологии Digital Electricity, эти кабели доставляют электроэнергию к тем устройствам, которые не могут поддерживаться с помощью технологий Power over Ethernet – PoE (электропитание через сети Ethernet) и remote DC power (дистанционная подача питания постоянного тока) из-за ограничений по расстоянию. Производимые компанией Belden кабели серии Digital Electricity способны доставлять в 20 раз больше энергии или на расстояния, до 20 раз длиннее, чем обычные кабели, используемые для технологии PoE: до 2000 Вт на расстояния до 2 км внутри и вне зданий.

Витые пары в кабелях с медными жилами сохраняют высокую гибкость и требуемые эксплуатационные характеристики во время процесса прокладки и монтажа, который существенно сокращается и упрощается благодаря лёгкой идентификации кабельных пар. Выполненные из лужёной медной проволоки жилы обладают антикоррозионными свойствами, что увеличивает срок службы кабеля.

Использование гибридных конструкций кабелей (медные жилы/волоконно-оптические элементы) помогает потребителям сокращать запасы кабельных изделий, так как в этом случае требуется хранить и управлять запасами только одного кабеля, а также сокращаются трудовые затраты при прокладке одного единственного кабеля.

Кроме того, благодаря стандартной длине кабеля Digital Electricity™ на катушке 2000 футов (609,6 м) по сравнению с традиционной длиной 1000 футов (304,8 м) снижаются отходы: имеется достаточно материала для трасс протяжённостью более 500 футов (152,4 м), и остаётся кабель для дополнительных трасс.

С появлением IoT (Интернет вещей) также возникла необходимость в удалённом электропитании. Многие беспроводные устройства не находятся вблизи локальных источников питания. Как поясняет г-н Майкл Бодзей (Michael Bodzay), менеджер по продуктовой линейке кабелей для систем безопасности и электроники в компании Belden, новые кабели типа Digital Electricity работают следующим образом: они объединяют энергию и данные в пакеты и передают сотни пакетов ежесекундно от передатчика к приёмному устройству. Во время этого процесса постоянно контролируются его условия, и распределение энергии немедленно прекращается, если обнаружена проблема.

Кабели типа Digital Electricity поддерживают Интернет вещей и пригодны для использования в таких местах, как терминалы аэропортов, комплексы для проведения конференций, больницы, многоэтажные отели, стадионы и офисные башни. Эти кабели выпускаются в экранированных и неэкранированных модификациях, с различным числом пар (две, четыре или восемь), диаметрами 14,16 или 18 AWG.