Специалисты "Пензаэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению за 9 месяцев

За девять месяцев 2019 года филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выполнил 1802 технологических присоединения (ТП) объектов потребителей с суммарной мощностью 51,9 МВт. Для осуществления возможности ТП построено и реконструировано 103,715 км распределительных сетей (РС) 6-10/0,4 кВ, смонтированы и введены в работу трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 12,891 МВА.

Среди присоединенных к сетям филиала объектов наиболее крупные - зерновой склад в Каменском районе (1,8 МВт), производственно-складские помещения (1 МВт) и свинокомплекс (2,6) в Пензенском районе, зернохранилище в Земетчинском районе (2 МВт), теплицы в Шемышейском районе (1,4 МВт) и др.

Также за отчетный период проведены работы по ТП ряда социально-значимых объектов, среди которых дом культуры в Пачелмском, ФАП в Земетчинском и здания многофункционального использования с квартирами, офисами, торговыми помещениями и объектами культурного и обслуживающего назначения в Пензенском районах. Технологические присоединения потребителей проводятся в минимальные сроки, что формирует на территории региона благоприятный инвестиционный климат как для производственной сферы, так и для предприятий аграрно-промышленного комплекса.

Всего за 9 месяцев 2019 года в «Пензаэнерго» поступило 2 476 заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала. Сумма заявленной мощности составила 141,2 МВт. За этот же период был заключен 1959 договор на ТП. Общая заявленная мощность составила 71,0 МВт. При подаче заявок на технологическое присоединение многие клиенты компании воспользовались личным кабинетом на сайте ПАО «МРСК Волги» (https://www.mrsk-volgi.ru), предоставляющим возможность реализовать все этапы оформления документов онлайн, без визитов в офис.