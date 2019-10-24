В Сербии введена в эксплуатацию крупнейшая на Балканах ВЭС

В Сербии введена в эксплуатацию ВЭС Čibuk 1. Станция расположена к северовостоку от г. Белград и занимает площадь в 37 км². На площадке станции установлено 57 ветровых турбин производства GE номинальной мощностью 2,78 МВТ, размещенных оптимальным образом в целях увеличения суммарной выдаваемой мощности и уменьшения воздействия на окружающую среду.

Максимальная выходная мощность ВЭС – 158 МВт, годовая выработка электроэнергии – 475 ГВт*ч. Высота турбины ВЭС в верхней точке лопасти составляет 180 м. Ротор каждой турбины диаметром 120 м оснащен 3 лопастями. Турбина установлена на бетонном основании диаметром 19 м и толщиной 3 м. Основание турбины крепится на 25 бетонных сваях диаметром 0,6 м, заглубленных в грунт на 16 м. Турбины будут подключены к силовому трансформатору, установленному на площадке ВЭС, с помощью подземных кабелей. Для присоединения ВЭС к действующей ВЛ 400 кВ будет построена новая ВЛ 400 кВ.

Проект строительства ВЭС Čibuk 1 разработан сербской компанией Vetroelektrane Balkana, находящейся в собственности совместного предприятия Tesla Wind d.o.o.*. Проект стоимостью € 300 млн разработан при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК), входящей в группу Всемирного банка. Финансовое закрытие проекта состоялось в мае 2018 г. ЕБРР и МФК совместно предоставили € 215 млн для проекта.

ВЭС обеспечит электроэнергией до 113 000 домохозяйств, что позволит сократить объем ежегодных выбросов CO2 на 370 000 тонн. Электроэнергия, вырабатываемая ВЭС Cibuk 1, будет продаваться по льготному тарифу в соответствии с 12-летним соглашением о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA), подписанным с дочерней компанией государственной энергокомпании Elektprivreda Srbije (EPS), в октябре 2016 г. Срок эксплуатации ВЭС, как ожидается, составит 25 лет. Сербия, которая по-прежнему сильно зависит от угольной генерации, приняла на себя обязательства обеспечить 27% внутреннего производства энергии из ВИЭ к 2020 г.

Информационно-аналитические ресурсы Power Technology, PEi

* Образовано компанией Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), фондом Taaleri SolarWind I (управляется финским фондом по разработке ВИЭ инфраструктуры Taaleri Energia), и немецким финансовым институтом развития (дочерней компанией KfW Group) DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH.