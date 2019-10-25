Комитет Государственной Думы по энергетике провел "круглый стол" на тему "Состояние и перспективы развития электроэнергетики страны. Законодательный аспект"

Мероприятие проводилось в преддверии запланированного в Государственной Думе на 6 ноября 2019г. Правительственного часа с участием министра энергетики РФ А.В. Новака.

Открывая круглый стол, председатель комитета Павел Завальный отметил, что электроэнергетика остается наиболее сложной отраслью ТЭК, в том числе, в части нормативного обеспечения эффективности и надежности ее работы.

«Конкуренция на оптовом рынке, формирование которого считается одним из наиболее заметных итогов реформы электроэнергетики, ограничивается при помощи разного рода искусственных механизмов, таких как перекрестка и ДПМ, и на сегодня составляет менее 50%, конкуренция на розничном рынке электроэнергии скорее отсутствует, работа сетевого комплекса в целом далека от эффективности. Можно сказать, реформа фактически заморожена. Я убежден, что без ее продолжения, без решения проблемы перекрестки, без формирования истинно рыночных механизмов и подлинной конкуренции невозможно обеспечить качество, надежность поставок и адекватную стоимость электроэнергии для роста российской экономики. Что для этого необходимо? Об этом я говорил неоднократно: снижение и ограничение перекрестного субсидирования, повышение операционной и инвестиционной эффективности работы сетевого комплекса, развитие конкуренции не только на оптовом, но и на розничном рынке, введение интеллектуального учета поставляемой электроэнергии, в целом цифровизация энергетики, повышение платежной дисциплины», заявил Завальный.

Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков отметил, что, несмотря на то, что ряд целей реформы отрасли были достигнуты, прежде всего, в части повышения надежности энергообеспечения и привлечения в отрасль инвестиций, сегодня ни одна из «групп интересантов» не довольна ее итогами. Прежде всего, потому, что стоимость электроэнергии в конечном итоге существенно выросла для всех категорий потребителей. Как это ни парадоксально, выросла и роль государства в электроэнергетике, хотя именно от этого предполагалось избавиться.

Заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич подчеркнул, что сегодня министерство в рамках работы над проектом Энергостратегии особое внимание уделяет надежности энергообеспечения, эффективности ценовой политики, развитию рыночных механизмов и постепенному снятию ограничений в их применении на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Он также озвучил ряд изменений в Федеральный закон об электроэнергетике, которые должны быть приняты в ближайшее время. Эти изменения касаются вывода объектов энергетики из эксплуатации на рыночных условиях; минимизации последствий перекрестного субсидирования при помощи дифференциации тарифов и распределения нагрузки между потребителями всех уровней напряжения, распределительного и магистрального сетевого комплекса; продления до 2028г. и более точной настройки механизма выравнивания цен и тарифов для потребителей Дальневосточного федерального округа, законодательного обеспечения микрогенерации.

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Павел Сниккарс заметил, что сам факт того, что сегодня участники дискуссии обсуждают проблемы цен на электроэнергию, а не веерные отключения и перспективы энергодефицита, хорошо характеризует ситуацию в отрасли и проведенную реформу.

Начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев сделал акцент в своем выступлении на проблеме перекрестного субсидирования. Сегодня это – наиболее серьезная проблема, мешающая полноценному развитию рыночных механизмов в электроэнергетике, да и всей отрасли в целом. Суть ее в перераспределении нагрузки по оплате между группами потребителей, при которой одни фактически оплачивают часть стоимости электроэнергии за других.

Основные виды перекрестки, существующие сегодня в российской электроэнергетике, помимо субсидирования тарифов для населения, это перекрестное субсидирование между группами потребителей, подключенными к различным уровнями напряжения электрической сети; потребителями электрической и тепловой энергии; различными субъектами Федерации. Проблемы с годами лишь усугубляются. Потребители уходят на собственную генерацию и сети ФСК, отчего нагрузка на остающихся потребителей лишь растет.

ФАС имеет свой взгляд на то, как считать объемы перекрестного субсидирования и затем снижать их, в том числе, через равномерное распределение перекрестки на все уровни напряжения. В этом случае где-то тарифы вырастут, где-то снизятся. Проект соответствующего постановления внесен в Правительство.

Много вопросов есть у ФАС к надбавкам в пользу потребителей Дальнего Востока – пока механизм работает не эффективно, нуждается в значительной донастройке. Кроме того, нужно уже сегодня понимать, как отрасль будет уходить от «дальневосточной надбавки» за границами 2028 года. Пока такого понимания нет.

Также ФАС считает целесообразным изучить опыт Крыма и Севастополя с тем, чтобы дать субъектам федерации возможность введения ступенчатых тарифов в зависимости от объемов потребления. В принципе ФАС готов предложить к обсуждению дорожную карту ухода от перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» Александр Пятигор отметил важность перспективного планирования электроэнергетики «от потребности» а не «от возможности», с тем, чтобы инвестиции в отрасль были максимально эффективными. Пакет предложений для сетевого комплекса «Россети» готовы будут представить на круглом столе комитета Государственной Думы по энергетике по развитию сетевого комплекса, который пройдет 8 ноября в Ижевске.

Татьяна Иванова, заместитель директора департамента «Россетей», уделила основное внимание в своем выступлении методикам расчета и анализа перекрестного субсидирования, вступив в дискуссию с ФАС по предлагаемым решениям. При этом «Россети» согласны с такими решениями как распределение нагрузки по перекрестному субсидированию между всеми потребителями распределительного и магистрального сетевого комплекса, что может дать до 6% снижения стоимости электроэнергии для потребителей, находящихся в распределенной сети; и возможность перехода от котлового тарифа к зональным. Тогда появится стимул к определению сильных и слабых с точки зрения перспектив потребления регионов, к инвестированию в развитие сетей в первых и замене централизованного обеспечения распределенной и микрогенерацией во вторых.

Василий Киселев, директор ассоциации «Сообщество потребителей электроэнергии» подверг критике идею перераспределения нагрузки по перекрестному субсидированию между всеми потребителями распределительного и магистрального сетевого комплекса. С его точки зрения, это не решение, а «размазывание» проблемы. Причины же перекрестки – в нежелании повышать эффективность потребления энергии и развивать энергосбережение, неэффективные инвестиционные решения, которые приводят лишь к росту расходов без увеличения полезного отпуска электроэнергии, и методологических недоработках при раскладке расходов по уровням напряжения.

Член Правления – заместитель Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин подчеркнул, что главное, в чем нуждается электроэнергетика – это повышение эффективности, и здесь главный инструмент – конкуренция. Пример оптового рынка электроэнергии, где конкуренция присутствует – лучшее тому подтверждение, цена там действительно снижается в зависимости от объемов, как и должно быть. В естественно-монопольных секторах, где развитие конкуренции невозможно, нужно максимально приближать цены к экономически обоснованным, с тем, чтобы не искажались экономические сигналы. Представитель «Совета рынка» уверен, что решения по снижению перекрестного субсидирования нужно принимать в антикризисном режиме. И не стоит опасаться негативных социальных эффектов, опыт решения гораздо более острых проблем в других сферах показывает, что мы склонны их переоценивать. Важно при этом обеспечить адресную социальную помощь нуждающимся в ней категориям потребителей электроэнергии, а также сделать все решения максимально открытыми и публичными, чтобы потребители понимали, почему они принимаются.

Эту позицию поддержала директор департамента Минстроя Светлана Никонова. Кроме того, Минстрой волнует наведение порядка с электросетевыми активами ТСО, региональных и муниципальных органов власти, повышения ответственности поставщиков электроэнергии населению, качества и корректного учета поставляемой электроэнергии.

Илья Долматов, директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, заявил, что нужна новая методология расчета тарифов, с учетом качества и надежности поставки электроэнергии. Что касается развития конкуренции на розничном рынке, драйвером ее развития может стать возможность совмещения сетевой и сбытовой деятельности, и конкуренция гарантирующих поставщиков в регулируемом сегменте.

В острой дискуссии, касавшейся главным образом, перекрестного субсидирования, метко названного «кривым зеркалом электроэнергетики», приняли участие депутаты комитета, представители субъектов федерации, энергетических компаний и компаний-потребителей энергии, отраслевых ассоциаций и экспертных институтов.

Комитету по энергетике предстоит в оперативном режиме свести прозвучавшие на круглом столе предложения в единый документ, с тем, чтобы представить рекомендации органам исполнительной власти для учета их, в том числе и при доработке проекта Энергостратегии.