Объединенная энергетическая компания (ОЭК) планирует завершить реконструкцию подстанции "Битца" в 2021 году, сообщила заместитель генерального директора по реализации услуг АО "ОЭК" Ирина Силаева.

"Реконструкция подстанции "Битца" завершится в 2021 году", - сказала Силаева в рамках бизнес-завтрака компании в четверг.

В результате реконструкции питающего центра будет обеспечено создание схемы электроснабжения потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов на напряжение 20 кВ.

Ввод в строй новых электрических сетей среднего напряжения 20 кВ позволяет не только обеспечить переход на более высокий уровень надежности электроснабжения городских потребителей, но и увеличить пропускную способность распределительных сетей по сравнению с традиционными сетями 6-10 кВ как минимум в 1,5 – 2 раза, а также повысить качество передаваемой электрической энергии, добавила она.

ОЭК – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы, занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей.

РИА Новости