Вопросы промышленного оснащения Республики Саха Якутия обсудили в Минпромторге России

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленного потенциала региона. Среди ключевых вопросов: ход работ по созданию высокотехнологичной Жатайской судоверфи, совершенствование комплекса мер государственной поддержки развития региональной авиации.

Обсуждая модернизацию Жатайской судоверфи, Денис Мантуров подчеркнул, что в рамках действия Программы лизинга морских и речных гражданских судов из федерального бюджета предоставлено 21,34 млрд рублей на строительство 67 судов. Для реализации лизинговых проектов используется схема финансирования, при которой лизинговые компании заключают соответствующие договора и судостроительные контракты с судовладельцами и верфями на строительство гражданских судов на льготных условиях. Дополнительно в 2020-2022 гг. планируется направлять на такую меру поддержки 5 млрд руб. ежегодно.

Также Министр сообщил:

Минпромторг России прорабатывает возможность внесения изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение или строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 502

Учитывая длительные сроки окупаемости судов в связи с короткой навигацией, предприятия внутреннего водного транспорта Ленского бассейна не могут покрыть затраты на строительство судов даже с учетом существующих мер государственной поддержки

- сказал Айсен Николаев.

Также Глава региона отметил, что сторонние инвестиции в строительство судов должны быть привлечены по минимальным ставкам, не более 2,5 процентов годовых, и на длительный срок (не менее 15 лет). Также, учитывая сезонность перевозок, дефицит оборотных средств и кассовый разрыв в межнавигационный период, необходимо рассмотреть возможность изменения предельной суммы субсидии до 15% стоимости нового гражданского судна организациям, осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Говоря о развитии совершенствовании комплекса мер государственной поддержки развития региональной авиации, Денис Мантуров отметил, что в настоящее время реализуется ряд проектов, способствующих развитию региональной авиации и производству воздушных судов «малой авиации» на территории России. В том числе обсуждался вопрос дальнейшего хода работ по создания регионального турбовинтового самолета вместимостью до 40 мест с использованием научно-технического задела, полученного при проектировании самолета L-610.

В свою очередь Айсен Николаев отметил что, высокий износ воздушных судов, а также отсутствие альтернатив для судов класса Ан-2, Ан-24, также требует принятия незамедлительных мер для обеспечения качественного и бесперебойного авиасообщения внутрирайонных и межмуниципальных перевозок пассажиров. Он предложил обеспечить ускорение сроков организации производства воздушного судна на замену Ан-2 в целях формирования эксплуатантами необходимого для обслуживания местных авиаперевозок парка малой авиации и ускорить сертификацию и ввод в серийное производство воздушных судов типа L-610UNG и Ил-114-300 с внесением изменения в техническое задание по проекту регионального пассажирского самолета Ил-114-300 для обеспечения эксплуатации на грунтовых взлетно-посадочных полосах с низкой плотностью грунта с прохождением сертификационных испытаний на грунтовых взлетно–посадочных полосах аэропортов Республики Саха Якутия.