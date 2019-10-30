790 км ЛЭП подготовили к прохождению пиковых нагрузок славянские энергетики

30 октября 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили планируемые работы в рамках ремонтной программы этого года. Было отремонтировано порядка 790 км ЛЭП и 350 трансформаторных подстанции, расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 23 тысяч га трасс воздушных линий.
Цель ремонтной кампании – повысить надёжность электроснабжения потребителей Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов, входящих в зону ответственности филиала. Комплекс проведённых работ позволит снизить риск технологических нарушений и создать необходимую базу для их своевременной ликвидации.
— Подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону традиционно является для нас задачей первостепенной важности, — пояснил первый замдиректора – Главный инженер Славянских электрических сетей Павел Козлов. — Эта задача требует мобилизации наших технических ресурсов и напряжённой работы всех без исключения сотрудников. Надо понимать, что для её решения недостаточно сделать электросети устойчивыми к пиковым нагрузкам, которые мы можем заранее предусмотреть. Важно, чтобы наши люди были готовы к любым неожиданностям, связанным с природными или техногенными аномалиями, умели оперативно действовать в сложных обстоятельствах, демонстрировали не только профессионализм, но и умение работать в команде. Я уверен, что в ходе ремонтной кампании нам вполне удалось этого добиться.