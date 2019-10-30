790 км ЛЭП подготовили к прохождению пиковых нагрузок славянские энергетики

Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили планируемые работы в рамках ремонтной программы этого года. Было отремонтировано порядка 790 км ЛЭП и 350 трансформаторных подстанции, расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 23 тысяч га трасс воздушных линий.

Цель ремонтной кампании – повысить надёжность электроснабжения потребителей Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов, входящих в зону ответственности филиала. Комплекс проведённых работ позволит снизить риск технологических нарушений и создать необходимую базу для их своевременной ликвидации.