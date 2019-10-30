Энергетики Россетей отражают второй удар стихии, обрушившийся на Тверскую область

Электросетевое хозяйство районов Тверской области, восстановленное энергетиками «Россетей» после технологических повреждений, вызванных ураганом, вновь попало под удар стихии. Это спровоцировало вторую волну нарушений в электроснабжении потребителей. Специалисты электросетевой компании продолжают круглосуточные аварийно-восстановительные работы на территории региона.

Накануне работы по восстановлению энергоснабжения находились в стадии завершения. Основная сеть филиала «Россети Центр Тверьэнерго» функционировала в стабильном режиме.

Сотрудниками «Россети Центр» была восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском и Осташковском районах, подключена важная линия Пищалкино-Бежецк, восстановлены стратегически значимые направления Весьегонского, Лесного, Фирововского и Бологовского районов.

В ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода.

Проводя мониторинг метеорологической обстановки, специалисты «Россетей» были готовы встретить непогоду. Энергетики, до этого двое суток работавшие в круглосуточном режиме, незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Были произведены обходы и осмотры линий электропередачи, выявлены поврежденные участки, начаты ремонты.

В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено в Западно-Двинском, Жарковском, Торопецком, Андреапольском, Нелидовском, Оленинском, Бельском, Конаковском, Ржевском, Зубцовском и Старицком районах.

Наибольшие повреждения снежный циклон нанес Осташковскому, Лесному, Фировскому, Весьегонскому, Вышневолоцкому, Бологовскому, Спировскому, Удомельскому, Рамешковскому и Лихославльскому муниципалитетам, которые находятся на особом контроле у энергетиков. В настоящее время группировка сил ПАО «Россети» сконцентирована в данных районах.

Продолжает функционировать Штаб электросетевого комплекса. Для ускорения хода восстановительных работ энергетики наращивают группировку сил и средств. В регион дополнительно к 125 бригадам тверского филиала и 93 привлеченным будет переброшена ещё 21 бригада из других регионов «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье». Также, к уже 10-ти имеющимся привлекаются ещё 10 бригад «Россети Московский регион».

Персонал электросетевой компании в круглосуточном режиме работает в сложных метеорологических условиях. Особенно напряженная аварийно-восстановительная деятельность идет в болотистой местности, где в моменты переходов от оттепели к заморозкам, по причине большой влажности и намерзания осадков на опорах и проводах, выходят из строя протяженные воздушные линии. Энергетики совершают обходы на специальной высокопроходимой технике, для выявления труднодоступных поврежденных участков направляют в эти места беспилотные летательные аппараты.

Персоналом Тверьэнерго организованы подворовые обходы населения с целью донесения до жителей текущей информации о ходе аварийно-восстановительных работ, которые ведутся непрерывно.

Все социально-значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения.

Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты Тверской области, попавшие в зону отключения в ближайшие сутки. Многие потребители будут получать электроэнергию по резервных схемам электроснабжения. В районах, в наибольшей степени пострадавших от второго удара стихии, возможно наличие отдельных участков сети с обесточением потребителей. Сотрудники компании продолжат вести в регионе работы по восстановлению электросетевого комплекса и повышению его надежности.

Филиал «Россети Центр Тверьэнерго» благодарит жителей Тверской области за понимание сложной аварийной ситуации, сложившейся в регионе и просит проявить терпение. Обращаем внимание, что своевременное обращение на горячую линию компании 8−800−50−50−115 поможет энергетикам выявить обесточенные участки схем электроснабжения, не находящиеся под прямым контролем Россети Центр, а принадлежащие территориальным сетевым организациям и другим собственникам сетей.