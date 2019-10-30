Энергетики филиала "Чувашэнерго" завершили технологическое присоединение нового промышленного объекта

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» осуществили технологическое присоединение (ТП) объектов электросетевого хозяйства, предназначенных для электроснабжения резидентов индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики.

Индустриальный парк г. Канаш будет обеспечиваться электроэнергией от отдельной подстанции 110/10 кВ «Хучель» с двумя трансформаторами по 25 МВА. Заказчиком строительства энергообъекта, а также заявителем технологического присоединения является администрация г. Канаш. Обслуживать подстанцию и отпайки 110 кВ на основании соответствующего договора будет «Чувашэнерго».

Технологическое присоединение новых потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности филиала «Чувашэнерго». Чувашские энергетики своевременно и качественно удовлетворяют растущий объем заявок, способствуя повышению качества электроснабжения потребителей в республике. Заявку на ТП можно подать как в региональных Центрах обслуживания потребителей «Россети Волга», так и без визита в офис - в режиме онлайн - через Личный кабинет на сайте компании «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru) и отслеживать поэтапное изменение статуса заявки. Здесь также можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчета стоимости ТП, инженерным калькулятором, произвести расчет необходимой мощности.