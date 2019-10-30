Московский фонд реновации объявил тендеры на строительство сразу 6 домов

Московский фонд реновации жилой застройки объявил тендеры на строительство шести домов на общую сумму 8,7 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Самый дорогой дом, за 2 млрд 247 млн рублей, возведут в Бутырском районе СВАО на улице Милашенкова. Также планируется построить дома в Черемушках на Севастопольском проспекте (ЮЗАО), в Коптево на улице Генерала Рычагова (САО), в Дмитровском районе на Дмитровском шоссе (САО), в Марьиной Роще на улице Анненской (СВАО) и в Лосиноостровском районе на улице Шушенской (СВАО).

Заявки от застройщиков на участие в тендерах принимают до 14 ноября, на дома в Черемушках и в Лосиноостровском районе - до 18 ноября. Итоги тендеров подведут 18 и 20 ноября.

rostender.info