Открой "Мир электрики" Legrand на "Ярмарке шансов"!

С 30 по 31 октября 2019 года Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, примет участие в ежегодном форуме-выставке «Ярмарка шансов», организатором которого является компания Leroy Merlin. Мероприятие пройдет в Экспоцентре и будет доступно для посещения всем желающим.

Яркое событие в мире строительства и ремонта призвано объединить всех участников отрасли: производителей – лидеров DIY-рынка, профессиональные бригады, экспертов и потребителей. Посетителей ждут новинки оборудования, мастер-классы от ведущих поставщиков, бесплатные консультации, викторины. Для производителей это уникальная возможность встретиться на одной площадке и обсудить вопросы сотрудничества, продемонстрировать преимущества своего оборудования, принять участие в круглых столах и в конференции с представителями Leroy Merlin, узнать о новых проектах сети.

Группа Legrand, стратегический партнер компании Leroy Merlin, впервые на «Ярмарке Шансов» представит «Мир Электрики» максимально полным спектром своей продукции:

силовое и защитно-коммутационное оборудование

распределительные щитки

монтажные аксессуары и промышленные разъемы

электроустановочное оборудование

системы домашнего комфорта и управления освещением

многорозеточные блоки, разъемы, звонки и беспроводные зарядки

СКС и кабеленесущие системы

источники бесперебойного питания

настенные и эвакуационные светильники

Стенд компании обещает удивить своей масштабностью, новинками продукции и широтой представленных функций. Эксперты Legrand непременно поделятся лайфхаками в таких актуальных темах, как энергоэффективные технологии и продукты, «умные» устройства и интернет вещей.