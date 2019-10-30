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Мероприятия

Открой "Мир электрики" Legrand на "Ярмарке шансов"!

Открой Мир электрики Legrand на Ярмарке шансов!

30 октября 2019, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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С 30 по 31 октября 2019 года Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, примет участие в ежегодном форуме-выставке «Ярмарка шансов», организатором которого является компания Leroy Merlin. Мероприятие пройдет в Экспоцентре и будет доступно для посещения всем желающим.

Яркое событие в мире строительства и ремонта призвано объединить всех участников отрасли: производителей – лидеров DIY-рынка, профессиональные бригады, экспертов и потребителей. Посетителей ждут новинки оборудования, мастер-классы от ведущих поставщиков, бесплатные консультации, викторины. Для производителей это уникальная возможность встретиться на одной площадке и обсудить вопросы сотрудничества, продемонстрировать преимущества своего оборудования, принять участие в круглых столах и в конференции с представителями Leroy Merlin, узнать о новых проектах сети.

Группа Legrand, стратегический партнер компании Leroy Merlin, впервые на «Ярмарке Шансов» представит «Мир Электрики» максимально полным спектром своей продукции:

  • силовое и защитно-коммутационное оборудование
  • распределительные щитки
  • монтажные аксессуары и промышленные разъемы
  • электроустановочное оборудование
  • системы домашнего комфорта и управления освещением
  • многорозеточные блоки, разъемы, звонки и беспроводные зарядки
  • СКС и кабеленесущие системы
  • источники бесперебойного питания
  • настенные и эвакуационные светильники

Стенд компании обещает удивить своей масштабностью, новинками продукции и широтой представленных функций. Эксперты Legrand непременно поделятся лайфхаками в таких актуальных темах, как энергоэффективные технологии и продукты, «умные» устройства и интернет вещей.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Legrand

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