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Модернизация

Технологический парк завода "АЛЮР" пополнился новым оборудованием

Технологический парк завода АЛЮР пополнился новым оборудованием

30 октября 2019, 15:20
Рубрика: Модернизация
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 

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АЛЮР

На заводе «АЛЮР» введена в эксплуатацию высокопроизводительная обмоточная линия модульной конструкции в вертикальном исполнении производства Итальянской компании WTM, оборудованная двумя концентрическими и тангенциальными обмоточными головками, собственной разработки WTM.

Эта уникальная машина спроектирована для обмотки жил кабелей слюдяными лентами по техническому заданию завода «АЛЮР». Система управления полностью цифровая. Благодаря высокой чувствительности электронной системы контроля и регулирования уровня натяжения новое оборудование поддерживает точность длины шага намотки ленты на уровне сотых долей миллиметра. Обмоточная линия WTM в такой комплектации в Россию поставлялась впервые. Приобретение нового оборудования в рамках действующей программы модернизации предприятия позволит значительно сократить сроки выполнения заказов номенклатуры кабельных изделий в огнестойком исполнении широко востребованных на рынке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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