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Инвестиции (проекты)

В Подмосковье появится коттеджный посёлок на солнечной энергии

В Подмосковье начались продажи домов в клубном посёлке «МартХаус», расположенном в Наро-Фоминском районе Московской области. Новые коттеджи продаются с опцией установки на крышу солнечных модулей – это позволит владельцам экономить до 50% расходов на электроэнергию ежегодно.

Энергоэффективные дома предлагаются с двумя возможными конфигурациями энергетических установок: сетевая солнечная электростанция мощностью от 1 до 15 кВт, которая позволит снижать общее потребление электроэнергии из сети и гибридная солнечная электростанция, в комплекте которой дополнительно предусмотрен накопитель энергии – аккумуляторные батареи, позволяющие повысить надёжность электроснабжения и обеспечить резервирование бытовых электроприборов.

Сетевое электроснабжение посёлка обеспечивается компанией «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»).

Поставку энергооборудования для солнечного посёлка обеспечит «Хевел Ритейл» – дочерняя компания группы компаний «Хевел», российского лидера в солнечной энергетике и единственного российского производителя высокоэффективных солнечных модулей по технологии гетероперехода.

Технология «Хевел» позволяет вырабатывать до 15% больше электроэнергии по сравнению с классическими кремниевыми технологиями, а также позволяет сократить расходы на установку солнечных электростанций за счёт уменьшения количества опорных конструкций и экономии кабельной продукции.


 

Компания: ООО "Хевел"

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