Власти Петербурга расторгли контракты с 24 подрядчиками по созданию социнфраструктуры

Власти Санкт-Петербурга расторгли контракты с 24 подрядными организациями, которые выполняли работы в рамках адресной инвестиционной программы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по строительству.

Адресная инвестиционная программа определяет, какие объекты будут построены в Петербурге за счет бюджета города. К ним относятся объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, социальные объекты (детсады, школы, учреждения здравоохранения и т. д.), а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Договоры с 24 подрядчиками на выполнение строительно-монтажных работ в рамках адресной инвестиционной программы были расторгнуты в 2019 году", - сказала представитель комитета.

Как сообщил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя проект городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, общая сумма расторгнутых контрактов с 20 подрядчиками из 24 составила около 8,5 млрд рублей, объем средств еще по четырем договорам он не уточнил.

Общий объем расходов по объектам адресной инвестиционной программы за девять месяцев этого года составил 38,8 млрд рублей - 43,5% от плановых показателей. В 2020 году расходы по программе планируются в сумме 99,4 млрд рублей, что на 10% выше показателя 2019 года. Из них на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 39,4 млрд рублей, на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры - 28 млрд рублей, на развитие коммунального хозяйства - 23,7 млрд рублей, а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий - 8,2 млрд рублей.