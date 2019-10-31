Компания "Россети Тюмень" наращивает объемы присоединенной мощности

Компания «Россети Тюмень» превысила плановый показатель присоединенной мощности по исполненным договорам технологического присоединения (ТП) на 57% – он составил 162 МВт. Выручка от услуг подключения к электрическим сетям составила около 1,3 млрд рублей.

Превышение плановых показателей обеспечено досрочным исполнением нескольких договоров, запланированных для реализации в 2020-2023 годы, а также выполнением первого этапа технологического присоединения к сетям централизованного электроснабжения объекта ПАО «Газпром», реализованного со значительным опережением. Речь идёт о строительстве ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская» для энергоснабжения нефтеперекачивающей станции «Уренгойская» (отвечает за перекачку жидких углеводородов с Уренгойского месторождения ЯНАО).

Всего по итогам девяти месяцев текущего года компанией «Россети Тюмень» заключено более четырёх тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям суммарной мощностью 186 МВт. В работу с начала года принято 4922 заявки суммарной мощностью 363 МВт. Традиционно, наибольшее количество этих заявок – почти 4100 – поступило от физических лиц. От предприятий малого и среднего бизнеса подано 22 заявки на 1,88 МВт.

Самый большой объем мощности требуется для техприсоединения объектов крупных промышленных потребителей, в этом году их заявлено 2: строительство подстанции 110/35/6 кВ «Арго» с питающей ВЛ 110 кВ для электроснабжения Среднебалыкского месторождения нефти и газа и упомянутый выше проект строительства ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская, 1,2».

В целом по реализуемым услугам в 2019 году в компанию поступило 5,1 млрд рублей для реализации проектов до 2024 года.