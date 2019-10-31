Международная команда начала проектирование завода по производству метанола в Волгограде

Представители российского, датского и японского бизнеса приступили к проектированию завода по производству метанола в Волгограде, его построят на площадке бывшего «Химпрома», сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.



Как говорится в сообщении, специалисты компаний «Джи Ти Эм 1», «Хальдор Топсе» и «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» провели в Волгограде первое установочное совещание.



Ранее было подписано трехстороннее лицензионное соглашение на предоставление технологии для проектирования, строительства и эксплуатации производства метанола. Согласно документу, компания «Хальдор Топсе» предоставляет технологию производства метанола и права на ее использование для разработки проектной документации, «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» берется за проектирование и строительство, а также обязуется запустить и вывести завод на проектную мощность при поддержке компаний-инвесторов, в том числе «Джи Ти Эм 1».



Сейчас на площадке бывшего «Химпрома» продолжается демонтаж непригодных зданий и сооружений, идет расчистка территории, работы выполнены на 20% от общего объема, отмечается в сообщении. Объем инвестиций в проект превышает 50 млрд рублей, строительство завода мощностью 1 млн тонн метанола в год планируют начать в 2020 году и завершить в конце 2022-го.



В сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке японский конгломерат Marubeni Corporation и корпорация АЕОН подписали соглашение о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде.

expertsouth.ru