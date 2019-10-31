Ростех принимает участие в создании нейтринного телескопа на Байкале

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) принимает участие в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. Для телескопа, предназначенного для изучения темной материи и ранних стадий эволюции Вселенной, в течение двух лет будет изготовлено 2100 специальных экранов из сплава железа и никеля.

Телескоп представляет собой сложную систему датчиков – оптических регистраторов, которые размещаются в прочном прозрачном корпусе из двух стеклянных полусфер. Датчики связаны друг с другом в плотную сеть, расположенную на глубинах порядка 1 км. Чтобы датчики работали без помех со стороны магнитного поля Земли, они оснащаются специальными экранами из пермаллоя (прецизионный сплав железа и никеля с магнитно-мягкими свойствами), отжиг которых будет осуществляться на московском производственном комплексе «Салют» (входит ОДК). Заказчиком выступает Объединенный институт ядерных исследований.

Мы рады быть частью проекта, который позволит пролить свет на загадки Вселенной.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех

«Предприятие ОДК обладает уникальным оборудованием для отжига экранов – вакуумными печами большого объема. Цикл производства такой продукции занимает 12 часов. За это время материал приобретает уникальные свойства, позволяющие использовать его для высокотехнологичных научных исследований космоса. Всего для проекта глубоководного нейтринного телескопа будет изготовлено более 2 тысяч специальных экранов, которые обеспечат защиту комплекса от помех, влияющих на точность исследований. Мы рады быть частью проекта, который позволит пролить свет на загадки Вселенной», – заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На сегодняшний день одним из главных препятствий для наблюдения за космическими объектами является ограниченность возможностей оптических и электронных телескопов, используемых астрономами. Нейтринная астрономия предложила уникальный метод решения этой проблемы – исследовать природные потоки нейтрино высоких энергий на Земле при помощи глубоководных нейтринных телескопов. Для наблюдения за вторичными заряженными частицами помимо специального оборудования необходима особая среда: именно поэтому создание уникального российского нейтринного телескопа происходит в озере Байкал – самом чистом и глубоком пресном водоеме в мире.