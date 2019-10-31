"Синдика" инвестирует 6 млрд рублей в "возрождение" сгоревшего подмосковного рынка строительных материалов

ООО «Синдика-О» инвестирует 6 млрд рублей в строительство торгового центра в Одинцовском районе Московской области, сообщили в правительстве региона. Ранее здесь же располагался строительный рынок «Синдика», сгоревший в 2017 году.



В правительстве Подмосковья уточнили, что инвесторы уже получили разрешение на строительство торгового центра и в ближайшее время работы на площадке перейдут в активную фазу.



Торговый комплекс будет располагаться на месте сгоревшей «Синдики» (65-ый км МКАД) и носить такое же название. В нем будут продавать строительные материалы и мебель. Также на новой площадке предусмотрено создание зоны фуд-корта и офисных помещений.



Площадь объекта составит 138 тыс. кв. метров. На нем предполагается трудоустроить 2,5 тыс. человек. Сумму инвестиций в строительство ТЦ оценивают в 6 млрд рублей. Реализовать проект «Синдика-О» рассчитывает к четвертому кварталу 2021 года.



Напомним, что пожар в подмосковном ТЦ «Синдика», принадлежащем ООО «Синдика-О», случился осенью 2017 года и стал одним из крупнейших в регионе. В результате возгорания пострадало порядка 55 тыс. кв. м торговых площадей. Владельцы ТЦ оценили понесенные убытки в 4 млрд рублей.



ООО «Синдика-О» входит в холдинг «Синдика» бывшего президента Кабардино-Балкарии, члена Совета Федерации Арсена Канокова. По данным Kartoteka.ru, «Синдика-О» с уставным капиталом 100 млн рублей зарегистрировано в Подмосковье в 2000 году. Генеральный директор компании – Бронислав Туаев. Учредители – Фатима Канокова (49% уставного капитала), Артур Карданов (31%) Карина Сокурова (10%) и «Трумарк Эссетс Лимитед» (10%), зарегистрированное на Британских Виргинских островах. В 2018 году выручка «Синдики-О» составляла 84,5 млн рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей.

abireg.ru