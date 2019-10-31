Специалисты Волгоградского филиала "Россети Юг" дали свет автодорогам области

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» специалисты волгоградского филиала компании «Россети Юг» присоединили к своим сетям оборудование для освещения автомобильных дорог федерального и регионального значения.

На федеральной автотрассе Р-22 «Каспий» специалисты компании подключили к своим сетям 119 световых опор на участке протяженностью 2,9 км. Установленные осветительные приборы значительно повысят безопасность движения. Энергоснабжение осветительного оборудования будет осуществляться от подстанций «Ленинская» и «Юбилейная», расположенных в Ленинском районе области. Объем присоединенной мощности составил 13,2 кВт.

На автомобильной дороге регионального значения «Средняя Ахтуба – Куйбышев – Суходол» вплоть до границы Ленинского района к сетям компании присоединены 94 устройства искусственного освещения, установленные на протяжении 3 км. Световые опоры, обеспечивающие безопасность дорожного движения в вечернее и ночное время суток, расположены вдоль проезжей части в п. Куйбышев с населением более 2500 человек. Общая мощность техприсоединения объекта, запитанного от подстанции «Чайка» составила 10 кВт.