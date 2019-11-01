Правительство ЮАР утвердило дорожную карту развития энергетического сектора на период до 2030 г.

Правительство Южной Африки утвердило Комплексный ресурсный план 2019 (Integrated Resource Plan, IRP 2019), представляющий собой дорожную карту развития энергетического сектора страны на период до 2030 г.

IRP 2019 предлагает девять ключевых мероприятий, позволяющих обеспечить достаточный объем производства электроэнергии для удовлетворения спроса в течение следующего десятилетия. План включает также мероприятия, направленные на решение задачи по диверсификации энергетического баланса в целях снижения зависимости от угля. Так, на конец 2018 г. доля угольных электростанций составляла 89% в портфеле генерирующих мощностей Южной Африки, а в потреблении первичных ресурсов доля угля составила 70%. План также учитывает международные обязательства ЮАР по минимальным нормативам на выбросы вредных веществ.

В соответствии с IRP 2019 правительство планирует ввести в эксплуатацию 6,7 ГВт новых мощностей угольной генерации к 2030 г., в том числе ТЭС Medupi и ТЭС Kusile, находящихся в настоящее время на стадии строительства. В то же время, документ предусматривает вывод из эксплуатации к 2022 г. 5,4 ГВт мощности старых угольных ТЭС, а к 2030 г. – еще 5,1 ГВт. Планируется, что к 2030 г. мощность солнечной генерации в стране вырастет до 6,5 ГВт, ветровой – до 9,5 ГВт, а мощность газовых и дизельных установок – до 8,1 ГВт. Также ожидается, что в 2030 г. доля угольной генерации составит 44,6% от суммарной установленной мощности генерирующих объектов страны, в то время как доля других технологий, использующих ископаемое топливо, 15,7%, ветровой генерации – 15%, солнечной – 10,5% и гидроэнергетики – 6,2%. Правительство также планирует продлить срок эксплуатации АЭС Кеберг (Koeberg) мощностью 1 940 МВт, который истекает в 2024 г.

Что касается спроса, то правительство прогнозирует ежегодный прирост потребления электроэнергии в пределах от 1,3% в год до 2% в год до 2030 г. (в зависимости от сценария), затем от 1,2% до 1,6% в год в период между 2030 и 2050 гг.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata