Еврокомиссия завершила внутреннее расследование и пересогласовала правила рынка мощности Великобритании

Еврокомиссия завершила внутреннее расследование правил рынка мощности Великобритании, открытое в феврале 2019 г., и подтвердила их соответствие требованиям законодательства Евросоюза по оказанию государственной поддержки (State aid) и отсутствие нарушения принципов свободной конкуренции.

Работа рынка была временно приостановлена после того, как 15 ноября 2018 г. Европейский суд общей юрисдикции (General Court of the Court of Justice) отменил принятое в 2014 г. решение Еврокомиссии о согласовании правил на том основании, что не обеспечены одинаковые (недискриминационные) условия отбора для всех категорий компаний-поставщиков. Инициатором разбирательства стала британская сбытовая компания Tempus Energy, которая в 2015 г. подала апелляцию на решение Еврокомиссии, мотивируя это тем, что правила дискриминируют объекты с ценозависимым потреблением (Demand Side Response, DSR), в частности, что сроки контрактов, заключаемых с компаниями-агрегаторами (DSR aggregators), короче тех, которые установлены для генерирующих компаний. Кроме того, при принятии в 2014 г. решения о согласовании правил рынка мощности Великобритании, полноценное внутреннее расследование Еврокомиссии на предмет соответствия требованиям State aid не проводилось, соответственно, пересмотр правил по требованию суда должен был восполнить имеющийся пробел.

В рамках расследования Еврокомиссия собрала и проанализировала данные от 35 заинтересованных организаций, включая компании, занятые в сфере генерации, трансграничных поставок, услуг Demand Response, а также торговые ассоциации и собственников сетей. В частности, расследование подтвердило, что действующая в Великобритании схема отбора мощности необходима для обеспечения безопасности электроснабжения, соответствует целям энергетической политики ЕС и не искажает конкуренцию на общеевропейском рынке. Более того, Еврокомиссия отметила, что доказательства какого-либо ущемления интересов DSR либо любых иных категорий поставщиков отсутствуют. Вопрос о возобновлении работы британского рынка мощности будет решаться. Согласование Еврокомиссии позволяет начать выплаты держателям контрактов, в том числе осуществить отложенные платежи на общую сумму около £ 1 млрд, признать действующими предварительные соглашения о поставках по результатам аукциона T-1* на 2019-2020 гг. и провести в начале 2020 г. запланированные аукционы – на четыре года вперед (Т-4) с поставкой в 2023-2024 гг., на три года вперед (Т-3) с поставкой в 2022-2023 гг. и на год вперед (Т-1) с поставкой в 2020-2021 гг. Принимая во внимание последние изменения в законодательстве, вступившие в силу в ЕС, и ряд других проблем, которые проявились в течение пятилетней работы рынка, Великобритания взяла на себя обязательство усовершенствовать текущие правила, что касается, прежде всего: снижения минимального объема предлагаемой мощности для участия в аукционах, прямого участия для поставщиков мощности из других стран, разработки правил для участий новых категорий поставщиков и др.

Официальный сайт European Commission

* Основной аукцион на поставку мощности (Т-4) проводится за четыре года до периода поставки. За год до периода поставки проводится дополнительный аукцион (Т-1). В 2019 г. плановый аукцион Т-1 был проведен в июле вместо февраля, Т-4 отменен и перенесен на 2020 г. как Т-3.