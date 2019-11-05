В Челябинске стартовал ремонт аварийного моста в Металлургическом районе

Завтра, 6 ноября, стартуют масштабные работы по реконструкции путепровода в Металлургическом районе, так называемого моста на Коксохим. Уже прошел почти год, как его закрыли из-за аварийного состояния, поэтому горожанам приходится ездить в аэропорт через Бродокалмакский тракт. Тем не менее решение вопроса сдвинулось с мертвой точки, к ремонту приступают уже завтра.

«С завтрашнего дня начинаем работы по реконструкции моста на Коксохим. Провели встречу с руководством «Мечела», договорились обо всем, начинаем работать вместе. Решаются вопросы рабочего характера с энергосетью комбината, отключение ряда высоковольтных проводов, которые были закреплены на путепроводе. Планируем начать демонтаж трамвайных путей, контактной сети, опор освещения. Заканчиваем проект, где будут отражены все виды и сроки работ», — доложил на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Напомним, что недавно власти города определились с подрядчиком, который будет заниматься реконструкцией моста. Им стала компания «Урал-Сервис-Групп», а стоимость работ составила свыше 230 млн рублей. Известно, что все работы должны быть завершены следующим летом.

up74.ru