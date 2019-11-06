Александр Новак выступил с докладом в рамках "правительственного часа" в Государственной Думе РФ

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом на тему: «Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути их решения» на «правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Александр Новак отметил, что электроэнергетический комплекс России является одним из крупнейших в мире, включает более тысячи электрических станций и более 2,6 млн км линий электропередач.

«Потребление и выработка электроэнергии в стране поступательно увеличивается. За последние 7 лет рост составил 6%. По итогам этого года выработка электроэнергии ожидается на уровне 1 102 млрд. кВтч, электропотребление - 1 081 млрд. кВтч. Установленная мощность электрических станций по итогам года составит порядка 253,6 ГВт – прирост за 7 лет 30 ГВт», - сказал Министр.

По словам Александра Новака, сформированное в сфере электроэнергетики современное законодательство позволило реализовать масштабную программу привлечения инвестиций в генерацию, включая программу поддержки развития ВИЭ, в отрасль привлечено суммарно более 6 трлн рублей инвестиций.

«С 2011 года в эксплуатацию введено 45 ГВт новых электрических станций. Введенные мощности в электроэнергетике позволили существенно обновить основные фонды на 15% и увеличить резервы мощности в единой энергосистеме. Несмотря на рост электропотребления, отрасль стабильно обеспечивает потребности экономики и социальной сферы страны в электрической и тепловой энергии», - добавил Министр.

Александр Новак обратил внимание на тот факт, что количество регионов с высокими рисками перерывов энергоснабжения сократилось за 7 лет - с 9 до 3, а в планах выйти на отсутствие такого показателя.

«Для увеличения надежности энергосистемы России в целом и отдельных ее регионов к единой энергосистеме были присоединены часть Восточной Сибири и Якутии, присоединена энергосистема Крыма, а также обеспечена его энергонезависимость, в том числе за счет строительства энергомоста и новых станций. Кроме того, обеспечена энергонезависимость нашего самого западного региона – Калининграда - за счет строительства новых станций и их топливообеспечения», - подчеркнул Министр.

Александр Новак отметил, что, несмотря на рост установленной мощности и выработки электрической энергии, валовый расход топлива на тепловых электростанциях за 7 лет снизился на 2,8 миллиона тонн условного топлива.

«Показатель удельного расхода условного топлива за 7 лет снизился на 7,3% с 330 г у.т/кВт·ч до 306 г у.т/кВт·ч. Мы ставим перед собой амбициозную цель достичь показателя 255 г у.т/кВт·ч к 2035 года», - добавил Министр.

Особое внимание в докладе Александр Новак уделил повышению надежности и качества энергоснабжения. Потери в электрических сетях за 7 лет снижены на 8,7% до ожидаемых 10,4% в 2019 году. Целевое значение до 2035 года – 7,3%. Время восстановления энергоснабжения бытовых потребителей вследствие возникновения технологических нарушений сократилось на 45% до 2,5 часов. Целевое значение к 2035 году - сократить время до 30 минут.

«Для повышения надежности и развития отрасли теплоснабжения при вашей поддержке был принят Федеральный закон, создающий стабильные, долгосрочные и прозрачные условия для привлечения инвестиций в отрасль. К настоящему времени уже 4 муниципалитета перешли на новую модель рынка теплоснабжения, а 25 муниципальных образований прорабатывают этот вопрос. Ожидаемый совокупный объем инвестиций, по нашим оценкам, может составить порядка 150 млрд руб.», - отметил Министр.

Александр Новак отдельно остановился на достижениях в рейтинге Doing Business. Российская Федерация поднялась с 188 на 7 место по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Это лучший показатель среди всех показателей нашей страны Doing Business.

«По показателю «подключение к электрическим сетям» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. По показателю «индекса надежности электроснабжения» и «прозрачности тарифов» Российская Федерация вышла на максимальную оценку – 8 из 8 баллов. Количество процедур, необходимых для подключения к электрическим сетям в столичных регионах, сократилось с 10 до 2, а срок подключения - с 281 до 41 дня», - сказал Министр.

Александр Новак также рассказал про программу обновления основных фондов и увеличения эффективности работы генерирующего оборудования, которая позволит модернизировать 41 ГВт генерирующих мощностей тепловых электрических станций до 2035 года и, повысив надежности основных фондов на 16%, и привлечь инвестиции в объёме до 2 трлн рублей.

«Благодаря целенаправленной политике стимулирования локализации оборудования ВИЭ, объемы производства соответствующих компонентов возросли к настоящему времени до 900 МВт в год со 140 МВт в год в 2012 году. При этом со стороны Минпромторга России нами получены оценки о возможности обеспечения роста промышленного потенциала в объеме до 1,4 ГВт производимого оборудования в год, что обеспечит занятость не менее 12 000 человек», - добавил Министр.

Александр Новак констатировал повышение платежной дисциплины за счет изменения законодательства. В результате собираемость платежей выросла до 99%. Приоритеты развития электросетевого комплекса России определены Стратегией развития электросетевого комплекса. Важной задачей является создание условий для справедливого распределения перекрестного субсидирования населения.

«Для решения указанной проблемы и устранения сложившейся практики необоснованного диспаритета цен и тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также в целях снижения негативных экономических последствий от наличия перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе Минэнерго предлагает равномерно распределить перекрестное субсидирование на все категории потребителей», - сказал Министр.

Важной задачей, по мнению Министра энергетики, остается повышение эффективного использования резервов сетевой мощности.

«За 7 лет прирост мощности по заключенным договорам техприсоединения составил 121,8 ГВт, а прирост фактической потребляемой мощности за счет нового ТП составил всего 8 ГВт, что составляет 6,5%. В качестве решения указанной проблемы Минэнерго разработало проект постановления Правительства, обеспечивающее плавный переход на новую систему тарифного регулирования», - подчеркнул Министр.

Александр Новак рассказал также о необходимости внедрения долгосрочных и неизменных тарифов.

«В этом году принят Федеральный закон, предусматривающий с 1 января 2023 года переход к установлению цен и тарифов на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен на такие услуги со сроком действия не менее 5 лет и возможности заключения сетевыми организациями и субъектами Российской Федерации регуляторных соглашений. Федеральные органы исполнительной власти ведут разработку подзаконных актов, которых мы очень ждем», - отметил Министр.

В заключение своего доклада Александр Новак рассказал о планах по консолидации сетей.