Энергетики "Самарских сетей" провели рейд по выявлению нарушений в охранных зонах

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» провели очередной рейд по выявлению нарушений в охранных зонах линий электропередачи на территории г.о. Самара. Практически в каждом месте проведения проверки сотрудники компании обнаружили торговые точки, парковки и нестационарные объекты, запрещенные федеральным законодательством.

Одним из главных пунктов осмотра стал рынок на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе. Энергетики неоднократно выносили предписания собственникам установленных объектов. Ранее несоблюдение правил пожарной безопасности уже приводили к возгоранию одной из торговых точек. В случае распространения огня без электроснабжения могла остаться значительная часть города. После происшествия по предписанию прокуратуры г.о. Самара департамент управления имуществом расторг договор с владельцами. Однако киоски до сих пор не демонтированы, и под ЛЭП продолжается торговля.

Еще одно нарушение выявлено на улице Долотная в Советском районе. Гаражный комплекс стоит в охранной зоне ЛЭП. В том же районе обнаружен еще один ГСК, вплотную примыкающий к ограждениям подстанции 110 кВ. По всем выявленным фактам нарушения охранных зон составлены акты, которые направлены в органы исполнительной власти и правоохранительные органы.

Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП утверждены постановлением Правительства РФ N 160 от 24 февраля 2009 г. Так, в соответствии с этим документом запрещено проводить какие-либо работы в охранных зонах электроустановок без согласования с электросетевой организацией, складировать любые материалы, устраивать стоянки и парковки, свалки, размещать постройки и рынки. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Борьбу с нарушением границ охранных зон «Самарские сети» ведут постоянно. Незаконные действия сторонних лиц препятствуют техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняют ремонт объектов электросетевого хозяйства и нередко делают его невозможным из-за возведенных сооружений и ограждений. Это может привести к обесточиванию потребителей, в том числе социально-значимых объектов, а также создает угрозу жизни и здоровью людей.