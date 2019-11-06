Международный форума "Электрические сети" представляет кейс-зону стартапов в области энергетики

В 2019 году впервые в рамках Международного форума «Электрические сети» (МФЭС) будет представлена кейс-зона для стартапов в области электроэнергетики. Коммуникационная площадка организована компанией «Россети» для поиска и продвижения инновационных технологических решений и разработок, способных дать дополнительный импульс цифровой трансформации электросетевого комплекса России.

«Наша компания высоко ценит инновационные идеи, и считает их залогом успешной цифровой трансформации электросетевого комплекса России. «Россети» проводят масштабную работу с молодежью, изобретателями, учеными и разработчиками. Кейс-зона на МФЭС даст возможность стартапам и крупным компаниями в области электроэнергетики установить диалог и представить свои инновационные наработки», – отметил значимость проекта Заместитель Генерального директора - главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

В рамках коммуникационной площадки состоится отбор технологических решений и разработок, который пройдет в несколько этапов – предварительное рассмотрение проектов в формате презентаций 4 декабря на pitch-сессиях компетентному жюри. По результатам работы экспертной комиссии в составе представителей Группы компаний «Россети», Энергокластера «Сколково», ГК «Севкабель», ПАО «Сбербанк» и других крупных компаний будут определены наилучшие и актуальные решения для бизнеса. Стартапы-победители получат возможность реализовать свои разработки и пройти опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий на предприятиях ПАО «Россети», а также экспертную поддержку в продвижении проекта на международном рынке от Энергокластера «Сколково».

Международный форум «Электрические сети-2019», организованный компанией «Россети», пройдет с 3 по 6 декабря в Москве, в 75 павильоне ВДНХ.

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.