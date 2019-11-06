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"Россети Северо-Запад" напоминают жителям затопленных районов Новгородской области о мерах безопасности вблизи энергообъектов

Специалисты  новгородского филиала «Россети Северо-Запад» продолжают следить за работой электроустановок в пострадавших от наводнения районах. Из-за высокого уровня воды  оказались подтоплены ряд энергообъектов в Крестецком и Валдайском районах.

Во избежание опасности для жизни и имущества потребителей, энергетики вынужденно обесточили трансформаторную подстанцию в д. Новое Рахино в Крестецком районе. Из-за вышедшей из берегов реки прервано электроснабжение и в д. Ярынья Крестецкого района. В Валдайском районе подтоплен пункт трансформаторного питания в д. Поломять. В настоящее время он отключен. Электроснабжение населенных пунктов возобновится после схода воды.

Под угрозой подтопления  находятся центры питания – ПС 35/10кВ «Бояры» в Валдайском районе, ПС 110/10 кВ «Парахино»  и распределительный пункт 10 кВ Окуловка-1  в Окуловском районе. Специалисты энергокомпании контролируют ситуацию на местах, ведется откачка воды.

Напоминаем о мерах безопасности при нахождении вблизи подтопленных энергообъектов:  запрещено приближаться к оборудованию, самостоятельно проводить работы по восстановлению электроснабжения.  Пользоваться электроэнергией в подтопленных домах опасно для жизни.

В случае возникновения опасности для жизни и имущества возможны отключения энергоустановок. В новгородском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим работы. Телефон горячей линии  «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52.

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