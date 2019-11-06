 
Модернизация

В Тимашевском энергорайоне завершена реконструкция 16 крупных питающих центров

В Тимашевском энергорайоне завершена реконструкция 16 крупных питающих центров

6 ноября 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

212 просмотров

Тимашевский филиал «Россети Кубань» выполнил ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования на 16 подстанциях 35-110 кВ в пяти районах Краснодарского края.

Специалисты произвели ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, устройств релейной защиты и автоматики, выполнили очистку и замену трансформаторных масел.

Отремонтированное оборудование обеспечивает электроснабжение абонентов бытового и промышленного сектора и ряда социально значимых объектов, среди которых объекты водоснабжения, очистные сооружения, лечебные и образовательные учреждения.

– Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала в 2019 году, позволит повысить качество и надёжность электроснабжения для наших потребителей, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Мы применяем новые и надежные технологии, что позволяет обеспечить качественную работу электросетевого комплекса тимашевского энергорайона в период пиковых нагрузок.

В зоне ответственности Тимашевского филиала «Россети Кубань» – территория площадью более 9,3 тыс. кв. км  с численностью населения свыше 300 тысяч человек (Каневской, Калининский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Брюховецкий районы Краснодарского края).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики
Международный форума
РусГидро модернизировало 15 из 18 гидротурбин Чебоксарской ГЭС
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно