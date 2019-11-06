В Тимашевском энергорайоне завершена реконструкция 16 крупных питающих центров

Тимашевский филиал «Россети Кубань» выполнил ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования на 16 подстанциях 35-110 кВ в пяти районах Краснодарского края.

Специалисты произвели ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, устройств релейной защиты и автоматики, выполнили очистку и замену трансформаторных масел.

Отремонтированное оборудование обеспечивает электроснабжение абонентов бытового и промышленного сектора и ряда социально значимых объектов, среди которых объекты водоснабжения, очистные сооружения, лечебные и образовательные учреждения.

– Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала в 2019 году, позволит повысить качество и надёжность электроснабжения для наших потребителей, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев. – Мы применяем новые и надежные технологии, что позволяет обеспечить качественную работу электросетевого комплекса тимашевского энергорайона в период пиковых нагрузок.

В зоне ответственности Тимашевского филиала «Россети Кубань» – территория площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек (Каневской, Калининский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Брюховецкий районы Краснодарского края).