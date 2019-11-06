В филиале "Пермэнерго" из-за налипания мокрого снега на провода введен режим повышенной готовности

Сегодня на севере и северо-востоке Пермского края вследствие ухудшения погодных условий сложилась непростая оперативная обстановка. Осадки в виде мокрого снега и дождя вызвали обледенение ЛЭП 6-10 кВ. Налипание снега на деревья вблизи охранных зон ЛЭП, гололедообразование на проводах создает экстремальные нагрузки, которые могут привести к повреждениям на объектах электросетевого комплекса.

В связи со сложившейся ситуацией в филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» введен режим повышенной готовности.

С целью недопущения возможных повреждений ЛЭП и обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в производственных отделениях «Березниковские электрические сети» и «Северные электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» оперативно организована работа по освобождению проводов ЛЭП от снега и гололеда. Необходимые мероприятия проводятся в Березниковском, Соликамском, Красновишерском, городских округах, Александровском, Кудымкарском, Кочевском, Гайнском муниципальных районах.

В борьбе со стихией задействовано 18 бригад в составе порядка 100 человек, используется 18 единиц техники.