Восстановлено электроснабжение 11 тыс. жителей Вологодчины

Энергетики восстановили электроснабжение части жителей Вологодской области, нарушенное дождем, снегом и сильным ветром, сообщил в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Виктор Луцкович.

"В 12.32 включена линия 110 Кв "Тотьма-2 -Бабушкино", это 5 тысяч человек в Бабушкинском районе, что существенно упростит ситуацию и с социально значимыми объектами. Также буквально перед самым заседанием включена линия 35 киловольт "Тимохино", подстанция в Тимохино, это Бабаевский и Кадуйский район, больше 6 тысяч человек", - подчеркнул Луцкович.

Он добавил, что в последние часы отключения в основной сети больше не фиксируются, нарушения в распределительной сети также прирастают незначительно.

На устранении повреждений электросети работает 111 бригад, 378 человек. Энергетики работают на всех поврежденных линиях, налажено их взаимодействие с органами местного самоуправления. Планируется, что в ближайшие часы работа большей части отключенных линий будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области из-за технологических нарушений, вызванных непогодой, без электричества остались 586 населенных пунктов, в которых проживает 28,5 тыс. человек, были отключены 37 социально значимых объектов.

По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, с 16.00 до 21.00 вторника из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег, ветер порывами до 15 м/с) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в зоне ответственности ПАО "МРСК Северо-Запада" - филиал "Вологдаэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 110 населенных пунктах области, около 4,8 тыс. человек. К концу дня 5 ноября, электроснабжение было восстановлено.

Interfax

Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov