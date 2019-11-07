 
Цифровая революция

AES и Google создают стратегический альянс для ускорения цифровизации в энергетике

Энергетическая компания AES и технологический гигант Google объявили о сотрудничестве, запланированном на 10 лет в рамках стратегического альянса для ускорения цифровизации и расширения использования экологически чистой энергии с помощью Google Cloud, сообщило издание AP News.

"Облачные технологии - это прогрессивный инструмент, позволяющий использовать преимущества аналитики данных, алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для трансформации энергетической инфраструктуры и более широкого применения возобновляемой энергии на мировом уровне", - отметил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Компании будут сотрудничать в разработке решений по управлению энергопотреблением и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики на рыках США и Латинской Америки. Ожидается, что это позволит AES внедрить передовые цифровые решения для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения процессной эффективности, а Google - достичь цели по сокращению выбросов CO2 в атмосферу.

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Компания: ТАСС

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