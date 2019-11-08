374 километра ЛЭП отремонтировала "Россети Кубань" в сочинском энергорайоне

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 374 км воздушных линий электропередачи и расчистили порядка 640 га просек вдоль трасс. Это лишь часть мероприятий ремонтной программы, призванной обеспечить дополнительную надежность электроснабжения потребителей популярных курортов Сочи и Туапсе предстоящей зимой.

В течение года сочинские энергетики отремонтировали около 8 км кабельных и 374 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения. На ВЛ провели перетяжку проводов, окрасили и заменили опоры и их фундаменты, обновили арматуру. Всего энергетики заменили более 580 опор и 3 тыс. изоляторов, расчистили порядка 640 га просек вдоль трасс, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений на провода деревьев и веток.

На всех высоковольтных подстанциях сочинского энергорайона прошли мероприятия по ремонту оборудования, в том числе и капитальному. На питающих центрах 110 кВ «Головинка», «Кепша», «Новомихайловская», «Волконка» отремонтированы силовые трансформаторы, на подстанции 110 кВ «Каменка» – комплектное распределительное устройство наружной установки.

Выполнен ремонт зданий 56 трансформаторных подстанций, а в 144 трансформаторных пунктах отремонтировано оборудование. Также проведены капитальные ремонты оборудования связи, автотранспорта, приборов и систем учета.

Согласно утвержденным планам в Сочинском филиале организовано техобслуживание, тепловизионный контроль и диагностика оборудования, продолжается формирование аварийного запаса материалов и оборудования, подготовка транспорта, проводятся тренировки персонала.