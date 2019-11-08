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Денис Мантуров провел встречу с главой Национального совета Словакии Андреем Данко

Денис Мантуров провел встречу с главой Национального совета Словакии Андреем Данко

8 ноября 2019, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, СЛОВАКИЯ
Отрасль: Строительство Машиностроение 

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с Председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере железнодорожного машиностроения, утилизации отходов, медицины и реализацию ряда крупных совместных проектов.

Глава Минпромторга России также напомнил о взаимодействии со словацкой стороной в сфере интернет-торговли: крупный российский интернет-магазин Wildberries намерен создать распределительный центр на территории Словакии. Российская компания в октябре провела переговоры со Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли (SARIO), в ходе которых для проекта была подобрана площадка в промышленном парке Ганиска (г. Кошице).

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