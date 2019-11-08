"Россети Янтарь" выдали 1,8 МВт мощности агропромышленным предприятиям Калининградской области

«Россети Янтарь» реализуют приоритетные проекты по осуществлению технологического присоединения и обеспечению дополнительной мощностью предприятий агропромышленного комплекса.



За девять месяцев 2019 года компания подключила к сетям 19 объектов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Калининградской области общей мощностью почти 1,8 МВт. Это животноводческие и тепличные комплексы, сооружения для хранения первичной переработки с/х продукции на востоке и западе региона.



Для осуществления технологического присоединения семи объектов в Багратионовском, Правдинском, Гурьевском, Озерском и Славском округах энергетики выполнили комплекс работ: построили воздушные и кабельные линии электропередачи протяженностью 15,5 километров, 9 трансформаторных подстанций, провели реконструкцию и дооборудование двух ТП.



Отметим, выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов, «Россети Янтарь» способствуют повышению инвестиционной привлекательности и социально-экономическому развитию региона.