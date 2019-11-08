Во Всеволожске начали строить многофункциональный спортивный комплекс с бассейном

Он обойдётся бюджету в 401,7 млн рублей. Контракт на строительство в начале октября достался ООО «Теплосфера». Трёхэтажный спорткомплекс возведут на 4-й линии. Сейчас на площадке начались подготовительные работы. В здании разместят плавательный бассейн с двумя чашами, залы для групповых игр, «сухого плавания», фитнеса, борьбы и настольного тенниса, тренажёрный зал.

Вдоль бассейна, предназначенного для спортивно-оздоровительного плавания, предусмотрены трибуны на 50 посадочных мест и электронное табло. Одновременно ФОК сможет принимать до 168 человек в час. Общая пропускная способность объекта – 2300 человек в сутки.



Комплекс планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Финансировать стройку будут за счёт средств областного и местного бюджетов.



Ещё один крупный ФОК во Всеволожске собирается возвести ЗАО «Росинжиниринг» на участке 12 га. В комплексе под названием «Всеволожск-арена» предусмотрят плавательный бассейн, каток, арену для массовых мероприятий и пр.



Кроме того, во Всеволожске, на Нагорной улице собираются разместить ледовую арену – крытое здание катка с искусственным льдом (на фото). Сейчас идёт проектирование. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

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